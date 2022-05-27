Зенітники 95 бригади збили російський Ка-52 на Харківщині

Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко у Facebook.

"Черговий російський ударний вертоліт Ка-52 знищено сьогодні зенітниками 95 ОДШБр в районі Ізюму", - написав він.

27 травня у Херсонській області український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35.