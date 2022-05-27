Зенітники 95 бригади збили російський Ка-52 на Харківщині
Українські військові 27 травня в районі Ізюму Харківської області знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Про це повідомив офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Юрій Кочевенко у Facebook.
"Черговий російський ударний вертоліт Ка-52 знищено сьогодні зенітниками 95 ОДШБр в районі Ізюму", - написав він.
- 27 травня у Херсонській області український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35.
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2022, п'ятниця
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