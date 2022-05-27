На Херсонщині український винищувач збив російський літак Су-35
Український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35
Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.
"Сьогодні, 27 травня, близько 14.00 години винищувач МіГ-29 Повітряних Сил Збройних Сил України у небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював за літаками української штурмової авіації", - йдеться у повідомленні.
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