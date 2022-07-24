Російські кораблі з 16 крилатими ракетами дрейфують неподалік мису Тарханкут

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання РФ, яке складається з 2 ракетоносіїв та 1 великого десантного корабля, маневрує неподалік мису Тарханкут, в напрямку Анапи.

Росія готова до завдання ракетних ударів 16-ма "Калібрами". Загроза ракетних ударів залишається актуальною до всіх областей півдня України.

"Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя, не наближайтесь і не торкайтесь підозрілих предметів, убезпечте від них інших, особливо дітей, не сприймайте на віру весь потік інформації, вмійте розрізняти правду від фейків, а про підозрілі дії сторонніх осіб оперативно сповіщайте компетентні органи. Наша гідність, сила й міць вразила цілий світ! Бережіть себе і збережіть Україну. Разом переможемо!", - йдеться у звіті ОК "Південь".

За день, 23 липня, українська авіація завдала 6 ударів по скупченнях живої сили, техніки та опорному пункту РФ на південному фронті.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb