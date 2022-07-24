Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні складна, динамічна, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Ознак створення ударних угруповань не виявлено. Противник силами понад 50 вояків за підтримки двох танків Т-62 та одного БТРа-82А у напрямку Сухий Ставок, Андріївка та силами до мотострілецького та танкового взводів у напрямку Брускінське, Білогірка проводив наступальні дії. Успіху не мав. Із втратами відійшов", - йдеться у звіті.

За день, 23 липня, російський ворог ще кілька разів атакував позиції ЗСУ. Ударний гелікоптер Ка-52 виконував завдання в районі Білогірки.

Мі-8 також зазнав невдачі в районі Новомиколаївки. В обох випадках без наших втрат.

"Нашою авіацією протягом бойового дня завдано 6 ударів по ворожих скупченнях живої сили та техніки, по опорному пункту. Остаточні дані ще розвідуються. Підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, 3 танки Т-62, 3 реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад з боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині", - пише ОК "Південь".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb