Російські неонацисти збирають розвіддані щодо країн Балтії, – The Guardian

Про це пише The Guardian.

Через це Захід побоюється нападу ультраправих російських груп на балтійські країни, які є членами НАТО.

Видання повідомляє, що офіційний Telegram-канал "Оперативної групи Русич", яка зараз воює в Україні від імені Кремля і пов’язана з "Групою Вагнера", минулого тижня звернувся до своїх учасників з проханням надіслати деталі, що стосуються прикордонних постів і військових переміщень у трьох країнах Балтії, які були частиною Радянського Союзу.

Відтак, новина викликала питання про те, хто командує ультраправими прокремлівськими групами, які воюють в Україні.

Зазначається, що угруповання "Русич" тісно пов’язано з "Групою Вагнера" – військовим формуванням, яким керує близький соратник Володимира Путіна Євген Пригожин і який зараз очолює російський наступ із захоплення українського міста Бахмут, де зараз йде найзапекліша битва.

За інформацією анонімних джерел, "надзвичайний" крок "Русича" може свідчити про розчарування в Кремлі та розчарування тим, як йде війна Путіна в Україні.

Вони додали, що Кремль може втратити контроль над своїми ультраправими російськими воєнізованими організаціями, які можуть використовувати більш екстремальні методи для продовження української війни, викликаючи побоювання ескалації, якщо держава НАТО зазнає нападу.

неназвані джерела вважають малоймовірним, щоб Кремль безпосередньо залучений, оскільки його шпигунська служба, безсумнівно, вже має розвідувальну інформацію про військову та прикордонну діяльність у країнах Балтії.

У Кремлі назвали відносини РФ та Заходу "конфронтацією" та заявили, що там "Росію ніхто не любить і любити не збирається"

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