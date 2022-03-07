Російські окупанти гатять по Миколаєву з систем залпового вогню, у місті численні пожежі

Про це повідомляє "Держспецзв'язку" у своєму телеграм-каналі.

В каналі розповсюджено відео ударів, подробиці наразі не повідомляють.





ДСНС України у Миколаївській області при цьому повідомляє про масові пожежі в місті.

"Ранок , 7 березня, для миколаївських рятувальників та городян був важкий та напружений", - йдеться в повідомленні.

"Ворожі обстріли житлових кварталів та у передмісті Миколаєва призвели до пожеж. Наразі рятувальники 1, 3, 4, 5, 26, техніка аварійно-рятувального загну спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучені на ліквідацію пожеж, які спричинені ворожими обстрілами", - повідомляють рятувальники.

Нагадаємо, під Миколаєвом українські силовики розбили окупантів, більшість із яких - колишні військові, котрі перейшли на бік окупаційної влади Криму. Також СБУ захопила документи військових РФ.

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