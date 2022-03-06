Під Миколаєвом СБУ розбила окупантів: більшість із них - ексвійськові, які зрадили Україну в 2014 році
Під Миколаєвом українські силовики розбили окупантів, більшість із яких - колишні військові, котрі перейшли на бік окупаційної влади Криму. Також СБУ захопила документи військових РФ
Про це заявила пресслужба СБУ.
"Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу - колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму", - ідеться в повідомленні.
Тоді СБУ визначила імена зрадників і чекала змоги їх покарати, оскільки ті переховувалися на тимчасово окупованій території України. Зараз їх відправили на російсько-українську війну.
Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.
"У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш-носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників", - наголосили у спецслужбі.
У СБУ зауважили, що докладають усіх зусиль для покарання окупантів.
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