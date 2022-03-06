Під Миколаєвом СБУ розбила окупантів: більшість із них - ексвійськові, які зрадили Україну в 2014 році

Про це заявила пресслужба СБУ.



"Під Миколаєвом українські силовики розгромили батальонно-тактичну групу окупантів. Більшість її особового складу - колишні українські військові, які у 2014 році зрадили нашу державу і перейшли на бік РФ у Криму", - ідеться в повідомленні.



Тоді СБУ визначила імена зрадників і чекала змоги їх покарати, оскільки ті переховувалися на тимчасово окупованій території України. Зараз їх відправили на російсько-українську війну.



Крім того, СБУ захопила документи військових РФ.



"У нас є таблиця позивних, номери мобільних телефонів, флеш-носії, SIM-картки та особисті документи російських загарбників", - наголосили у спецслужбі.



У СБУ зауважили, що докладають усіх зусиль для покарання окупантів.

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