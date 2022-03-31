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Головна війна з Росією "Російські окупанти ґвалтують жінок. Діти стають свідками злочинів": Денісова звернулась до Комісії ООН

"Російські окупанти ґвалтують жінок. Діти стають свідками злочинів": Денісова звернулась до Комісії ООН

31 березня, 2022 четвер
18:17
війна з Росією

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час війни в Україні та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати факти військових злочинів та порушень прав людини

Про це вона повідомила у Telegram.

За її словами все частіше з'являються повідомлення про насильство військовими РФ над українськими жінками. Окупантів не зупиняють навіть діти, які стають свідками цих злочинів. 

"У Маріуполі російські окупанти кілька днів по черзі ґвалтували жінку на очах у її 6-річного сина. Жінка померла від ран. Її маленький син – посивів", - повідомила Денісова.

Як повідомляє Людмила Денісова, під час окупації одного із сіл в Броварському районі військовослужбовець РФ застрелив господаря будинку, після чого в стані алкогольного сп’яніння разом з іншим військовослужбовцем РФ ґвалтував дружину вбитого, погрожуючи жінці та її дитині розправою.

На тимчасово окупованих територіях жінки не мають можливості повідомити про скоєні злочини, "адже рашисти не дають повноцінно працювати правоохоронцям, рятувальникам та лікарям", - сказала Денісова.

Вона зазначила, що порушення прав жінок в умовах війни є порушенням основоположних принципів міжнародного гуманітарного права та міжнародного права.

"Женевські конвенції 1949 року, Додаткові протоколи до них та звичаєві норми забороняють зґвалтування, катування, жорстоке або нелюдське поводження і покарання, посягання на людську гідність та вимагають дотримання поваги до особи та її честі", - додала уповноважена ВРУ з прав людини.
 

 
  • Нагадаємо, 28 березня уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що через масштабну агресію РФ загинуло щонайменше 143 дитини.

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