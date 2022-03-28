Через масштабну агресію РФ загинуло щонайменше 143 дитини, - Денісова
Станом на ранок 28 березня в Україні через повномасштабну агресію РФ загинуло щонайменше 143 дитини, ще 216 дітей постраждали
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.
"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - написала Денісова.
Водночас омбудсмен наголосила, що фактична кількість загиблих і поранених дітей може бути більшою.
"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - написала Денісова.
- Нагадаємо, напередодні Офіс генпрокурора України повідомив про щонайменше 139 загиблих і 205 постраждалих дітей унаслідок повномасштабнуої агресії РФ.
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