Через масштабну агресію РФ загинуло щонайменше 143 дитини, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.



"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - написала Денісова.



Водночас омбудсмен наголосила, що фактична кількість загиблих і поранених дітей може бути більшою.



"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - написала Денісова.



Нагадаємо, напередодні Офіс генпрокурора України повідомив про щонайменше 139 загиблих і 205 постраждалих дітей унаслідок повномасштабнуої агресії РФ.