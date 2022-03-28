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Головна війна з Росією Через масштабну агресію РФ загинуло щонайменше 143 дитини, - Денісова

Через масштабну агресію РФ загинуло щонайменше 143 дитини, - Денісова

28 березня, 2022 понедiлок
08:58

Станом на ранок 28 березня в Україні через повномасштабну агресію РФ загинуло щонайменше 143 дитини, ще 216 дітей постраждали

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей", - написала Денісова.

Водночас омбудсмен наголосила, що фактична кількість загиблих і поранених дітей може бути більшою.

"Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити не є можливим через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії", - написала Денісова.
 

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