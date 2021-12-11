Російські окупанти на Донбасі поранили другого за добу українського військового
У суботу, 11 грудня, внаслідок обстрілу російських окупантів кульове поранення отримав український військовий
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
Сьогодні російські збройні формування здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.
- Нагадаємо, 11 грудня, внаслідок обстрілу російських окупантів на Донбасі було поранено іншого українського військового.
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