Російські окупанти обстріляли пожежну частину в Бахмуті

Про це повідомляє голова ДСНС України Сергій Крук.

"Бахмут. Такий вигляд має пожежна частина після чергового обстрілу", - написав він.

Крук зауважив, що з початку війни ворог пошкодив вже більш ніж 300 будівель та споруд підрозділів ДСНС.