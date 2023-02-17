Російські окупанти обстріляли пожежну частину в Бахмуті
Російські окупанти знову обстріляли Бахмут Донецької області, під удар потрапила будівля місцевої пожежної частини
Про це повідомляє голова ДСНС України Сергій Крук.
"Бахмут. Такий вигляд має пожежна частина після чергового обстрілу", - написав він.
Крук зауважив, що з початку війни ворог пошкодив вже більш ніж 300 будівель та споруд підрозділів ДСНС.
- Військовослужбовець ЗСУ Олександр Войтко повідомив, що всі спроби росіян оточити Бахмут є марними.
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