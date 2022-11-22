Російські окупанти обстріляли з мінометів, САУ та РСЗВ Сумщину і Чернігівщину

Про це повідомляють в ОП "Північ".

Так, з 03:30 до 04:10 повідомили про 20 приходів, імовірно з РСЗВ, та 12 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Кустине. Та про 20 приходів, імовірно з РСЗВ, 12 приходів, імовірно з САУ, в районі н.п. Нововасилівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 04:50 до 05:00 повідомили про 7 приходів, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Вільна Слобода. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

З 04:40 до 05:01 повідомили про 17 приходів, імовірно зі ствольна артилерії, в районі н.п. Семенівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Як повідомив Кирило Тимошенко, заступник керівника Офісу президента, на Сумщині зафіксовано близько 100 прильотів.

Російські терористи обстріляли 4 територіальні громади - Глухівську, Середино-Будську, Хотинську та Зноб-Новгородську.

Пошкоджено будівлю закладу культури, приватний будинок. В селі Кіндратівка Хотінської територіальної громади пошкоджень зазнали приватні будинки і будівлі. На півночі області через обстріли пошкоджено ЛЕП.

На щастя, жертв немає.

До слова, під обстрілами росіян на Донеччині загинуло 4 людини, ще 4 поранені

Також за минулу добу, 21 листопада, підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка на Луганщині та Спірне, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Кам’янка, Опитне, Веселе, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка Донецької області