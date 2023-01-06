Російські окупанти обстрілюють Краматорськ, - мер
Уранці 6 січня російські загарбники гатять по місту Краматорськ Донецької області
Про це інформує в фейсбуці міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.
"Краматорськ під обстрілом. Сидіть в укриттях", - написав мер.
Тривога на території Донецької області розпочалася о 08:53.
Детальну інформацію уточнюють..
- Також 25 грудня 2022 року, російські загарбники обстріляли промислову зону Краматорська в Донецькій області.
- У понеділок, 2 січня, окупанти обстріляли міста Дружківка, Краматорськ та село Яковлівка на Донеччині, внаслідок чого поранено двох людей.
- Удень 3 січня російські загарбники обстріляли ракетами Краматорськ Донецької області. Повідомляють про пораненого працівника бригади з ремонту електромереж.
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