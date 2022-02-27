Російські окупанти підірвали газогін у Харкові
Вибух на газогоні стався після ракетного удару.
Про це повідомляє Держспецзв'язку, передає Еспресо.TV.
Очевидці публікують у мережі відео вибуху. У момент вибуху на вулиці стало світло, наче вдень, а сам вибух дуже схожий на ядерний. Відтак у Держспецзв'язку додали: "Застерігаємо від дезінформації: це НЕ є ядерним ударом, хоча вибух візуально є схожим на нього".
- Нагадаємо, російські окупанти випустили крилаті та балістичні ракети по Василькову, внаслідок чого загорілася нафтобаза
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