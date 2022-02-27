Російські окупанти випустили крилаті та балістичні ракети по Василькову. Загорілася нафтобаза
В ніч з 26 на 27 лютого росіяни завдали ракетного удару по Василькову
Радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко стверджує, шо це - крилаті та балістичні ракети, які випущено російськими окупантами.
Очевидці у соцмережах говорять про пожежу на нафтобазі після ракетного удару.
Мер Василькова підтвердила, що внаслідок влучення ворожої ракети горить нафтобаза. Це буде масштабна техногенна та екологічна катастрофа, каже вона. Окупанти хочуть позбавити палива Київ та область.
"Це, на жаль, горить нафтобаза на Крючках. Ворог хоче зруйнувати все навколо, але йому нічого не вдасться. Сьогодні протягом дня тривали потужні обстріли з балістичних ракет, зокрема нашого аеродрому. Але ж утримали! І зараз продовжуються обстріли", – розповіла Баласинович.
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