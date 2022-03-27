Про це Валерій Харчишин написав у Facebook, - повідомляє Еспресо.TV.



"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. В ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, шо я заробляв, - написав співак. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї - перебудовував майже усе. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, що виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші.



Батьки не переїхали. Не встигли.

Для моїх дітей цей будинок — їхній дім. Їхня Україна.



Вчора він повністю згорів. Орки влучили в нього. У моїх дітей тепер немає "їхньої України". Їм нікуди повернутися. Вони про це ще не знають. Як і не знає мій старший син, що нині на півночі захищає свій дім…".



"Чорти в лаптях нищать наші будинки, наше майно, але вони не знищать нас. Не знищать нашу волю, наші руки, наші знання, наші вміння. Я побудую сотні таких будинків. Ми все відбудуємо. Кожну домівку. Посадимо тисячі дерев. Але спочатку ми знищимо кожного орка, що ступив на нашу землю", - написав Валерій Харчишин.



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