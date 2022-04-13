Російські окупанти в Чорнобильській зоні намагалися зварити кашу з кавових зерен, – Держприкордонслужба
Обстежуючи Чорнобильську зону, яку покинули окупанти, українські прикордонники виявили, що росіяни намагалися зварити кашу з кавових зерен
Про це повідомили в Держприкордонслужбі України.
Прикордонники у складі Сил оборони обстежують територію, звідки захисники України вигнали загарбників. У Чорнобильській зоні виявили докази того, що російські військові "справді добряче закопувалися у Рудому лісі".
"Вони проживали у закинутих ще у 1986 році хатинах та влаштовували пікніки на радіоактивно зараженій території. Харчувалися ці людиноподібні не лише сухпайками, але й награбованими харчами. Багато з продуктів орки ймовірно вперше побачили в Україні, адже намагалися зварити кашу з кавових зерен", – зазначено в повідомленні.
- Міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що всі окупанти, які перебували у Зоні відчуження біля Чорнобильської атомної електростанції, отримали великі дози опромінення
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