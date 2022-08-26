Російські олігархи продовжують контролювати свої активи в Україні, - юристка Загребельська

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"До прикладу, російськиі політичний діяч та олігарх Бабаков, який знаходиться під санкціями та наближений до Путіна, володіє українським Обленерго, а це національна безпека. Також він володіє найкрутішими казино в Україні та найбільшими готелями, у яких зупиняються різні люди, у тому числі наші західні партнери. Ще Бабакову США повідомили про підозру за проведення інформаційних кампаній, які сприяли анексуванню Росією Криму та частин Донецької та Луганської областей. А ми все ще не можемо арештувати в Україні його майно", - зазначила юристка.



Агія Загребельська нагадала про питання щодо Альфа-банку, у той час, як наш Нацбанк обґрунтовує неможливість накладення санкцій на цей банк, тому що в Альфа-банку багато українців тримають свої гроші. Розумієте, який сюр, тобто у банку російського олігарха українці тримають свої гроші й через це ми не можемо накладати санкції.



Також юристка згадала про відомого мобільного оператора, а стільниковий зв'язок - це національна безпека, який належить російському олігарху Фрідману. До того ж система HELSI, де відбуваються записи до лікарів та зберігаються всі наші медичні дані, ця система теж у структурі Альфа-банку.



"І це все відбувається, коли ЗСУ демонструють на фронті, що їм нічого не заважає вражати об'єкти у Криму та дивувати весь світ з обмеженими ресурсами, але подібних результатів ми не бачимо від фронту наших чиновників та політиків. Відкривши список російських олігархів та побачивши їх статки, бачимо що в Україні нічого з майна російських олігархів не конфісковано. І тут питання: чи платять ці олігархи хабарі? Чи все ж таки це говорить про те, що наші чиновники настільки безпорадні, що не можуть такі елементарні речі зробити на шостому місяці війни? Відповідно, чиновникам та політикам треба звернути увагу на це, а якщо вони неспроможні, то написати заяви на відставки та уступити місце іншим, які спроможні це зробити", - підкреслила Загребельська.

Раніше у Службі безпеки у Закарпатській області повідомили, що на Закарпатті компанія підсанкційного олігарха з РФ видобувала корисні копалини: справу скеровано до суду

Також в управління АРМА передано арештовані корпоративні права підприємств, заснованих громадянами РФ, на 35 млн гривень

Крім того, Bloomberg інформував, що західні адвокати можуть конфіскувати до $1 трлн у підсанкційних росіян та компаній з РФ

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