Про це повідомив Центр протидії дезінформації в телеграмі.

"Київ має можливість для створення "брудної бомби" не лише на тих двох об’єктах, де проведуть перевірки фахівці МАГАТЕ", — заявив Небензя.

Також повідомляється про поширення Росією маніпуляцій, що США та Україна ігнорують запити Росії щодо біолабораторій в Україні, і це, буцімто, підтверджує правдивість російських претензій.

Експерти ЦПД наголошують, що відповідь на претензії щодо біолабораторій буде обов’язково надана. Проте для цього США потрібні докази порушення Вашингтоном Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологічної та токсичної зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до представників ООН та МАГАТЕ з проханням перевіряти заяви РФ щодо "брудної бомби".

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