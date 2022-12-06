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Російські ракети були виготовлені за кілька місяців до ударів по Україні 23 листопада, попри дію санкцій, - NYT

6 грудня, 2022 вiвторок
08:23
війна з Росією РФ виробляє ракети попри санкції

Експерти в Києві виявили, що принаймні одна російська крилата ракета X-101, випущена по Україні 23 листопада, була виготовлена не раніше жовтня

Про це пише видання The New York Times.

Зазначається, що деякі з крилатих ракет, які Росія запустила по цивільній інфраструктурі України наприкінці листопада, були виготовлені через кілька місяців після того, як Захід ввів санкції, що були спрямовані на позбавлення Москви компонентів, необхідних для виробництва цих боєприпасів, згідно з дослідницькою групою озброєнь.

Експерти дослідили залишки крилатих ракет Х-101, знайдені в столиці Києві після атаки 23 листопада, яка призвела до відключення електрики та водопостачання на великих територіях країни. Відповідно до звіту, оприлюдненого слідчими в понеділок, одна з ракет була виготовлена ​​цього літа, виробництво ще однієї було завершено після вересня, відповідно до їхнього маркування.

За словами одного з дослідників, те, що Росія продовжує виробляти передові керовані ракети, такі як Х-101, свідчить про те, що вона знайшла способи придбати напівпровідники та інші матеріали, незважаючи на санкції, або що вона мала значні запаси компонентів до початку війни, зазначає видання.

Висновки є одними з найновіших досліджень британської незалежної групи Conflict Armament Research, що ідентифікує та відстежує зброю та боєприпаси, які використовуються у війнах. Група дослідників прибула до Києва напередодні теракту на прохання українських спецслужб.

Крім того, під час попередніх візитів до Києва експерти виявили,  майже все сучасне російське військове обладнання, яке вони досліджували, як-от радіостанції з шифруванням і лазерні далекоміри, було виготовлено із західних напівпровідників.

Слідчі не змогли визначити, чи досліджувані ними залишки Х-101 належали до ракет, які досягли своїх цілей і вибухнули, чи були перехоплені в польоті та збиті.

Ракети Х-101 маркувалися 13-значною цифровою послідовністю. За інформацією слідчих, перші три цифри представляють фабрику, де була виготовлена ​​ракета. Потім йде інший тризначний код, який вказує на одну з двох відомих версій Х-101, і ще дві цифри зазначають дату виробництва ракети. Відтак, останній рядок із п’яти цифр може позначати виробничу партію ракети та серійний номер.

Пьотр Бутовський, польський журналіст, який багато писав про російські військові літаки та військову амуніцію, повідомив, що числовий аналіз групи збігається з його дослідженням.

"Перші три цифри завжди "315" – це код виробничого підприємства", – зазначив Бутовський в електронному листі. - "Ракети Х-101 розробляються і виготовляються підприємством "Радуга" в підмосковній Дубні".

Крім того, аналітик оборонної розвідки США зазначив, що аналіз Бутовського узгоджується з розумінням уряду того, як російські виробники ракет – включно з тими, що виробляють Х-101 – маркують свою зброю. Неназваний чиновник повідомив, що Росія, як правило, відчуває проблеми із запасами боєприпасів і, можливо, використовує нові боєприпаси разом з набагато старішими.

Імовірно, уряд РФ наказав виробникам боєприпасів працювати додатково, щоб виробляти більше боєприпасів, і що очевидно, що Росія тепер застосовує менше зброї великої дальності, як-от крилатих ракет, по Україні.

  • Сполучені Штати таємно модифікували пускові установки HIMARS, передані Україні, таким чином, щоб ними не можна було запускати далекобійні ракети по території Росії.
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