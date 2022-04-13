Російські ракети завдали значних руйнувань інфраструктурі аеродрому в Миргороді, - міський голова

Про це повідомив міський голова Миргорода Віктор Іваненко.

"Вчора війська РФ завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа... На щастя, загиблих немає", - сказав мер.

За його словами, за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.

Вчора ввечері, 12 квітня, російські війська обстріляли інфраструктурні об'єкти у Миргороді

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