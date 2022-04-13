Російські ракети завдали значних руйнувань інфраструктурі аеродрому в Миргороді, - міський голова
Внаслідок ракетного удару, який окупанти завдали по Миргороду увечері 12 квітня, значних руйнувань зазнала інфраструктура аеродрому
Про це повідомив міський голова Миргорода Віктор Іваненко.
"Вчора війська РФ завдали чергового ракетного удару по інфраструктурі нашого аеродрому. Є численні руйнування, виникла пожежа... На щастя, загиблих немає", - сказав мер.
За його словами, за останні 10 днів це вже третій ракетний удар по інфраструктурі міста.
- Вчора ввечері, 12 квітня, російські війська обстріляли інфраструктурні об'єкти у Миргороді
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