РФ завдала ракетного удару по Миргороду на Полтавщині
Російські війська обстріляли інфраструктурні об'єкти у Миргороді, Полтавської області
Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.
"Знову під ворожим ударом - інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - написав він.
- Нагадаємо, у ніч на 2 квітня окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві, Миргороду та Кременчуку.
- Після обстрілів пошкоджено Кременчуцький НПЗ та аеропорт у Миргороді.
- У ніч на 9 квітня росіяни завдали ракетний удар по Миргороду, унаслідок чого є суттєві руйнування та двоє постраждалих.
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