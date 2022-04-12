РФ завдала ракетного удару по Миргороду на Полтавщині

Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін у Telegram.



"Знову під ворожим ударом - інфраструктура Миргорода. Два "прильоти". Постраждалих і наслідки уточнюємо", - написав він.

Нагадаємо, у ніч на 2 квітня окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві, Миргороду та Кременчуку.

Після обстрілів пошкоджено Кременчуцький НПЗ та аеропорт у Миргороді.

У ніч на 9 квітня росіяни завдали ракетний удар по Миргороду, унаслідок чого є суттєві руйнування та двоє постраждалих.