Окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурі Миргорода, двоє людей постраждали, - Полтавська ОВА

Про це повідомив очільник Полтавської ОВА.



"Цієї ночі російські окупанти знову завдали ракетний удар по інфраструктурі в Миргороді. Значні руйнування. На жаль, двоє людей постраждали. Вони отримують всю необхідну допомогу", - заявив він.



Нагадаємо, у ніч на 2 квітня окупанти завдали ракетних ударів по Полтаві, Миргороду та Кременчуку.

Після обстрілів пошкоджено Кременчуцький НПЗ та аеропорт у Миргороді.

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