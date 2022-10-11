Російські солдати у війні з Україною використовують китайську зброю
Українські спецпризначенці на півдні захопили позиції рашистів та виявили на них боєприпаси китайського виробництва
Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко у телеграмі.
"М-83 – це боєприпас до міномету калібру 60 міліметрів. В російській армії такий калібр мінометів не є поширеним, за виключенням деяких експериментальних зразків. Тобто, логічно припустити, що і міномети, з яких стріляли рашисти на цій позиції, теж мають китайське походження", – коментує журналіст.
Як також додає Андрій Цаплієнко, це не перша така знахідка українських бійців.
"Вона може свідчити про те, що, через брак боєприпасів, російські покидьки шукають можливості знайти партнерів для постачання зброї. На жаль, знаходять", – зазначає він.
- Нагадаємо, на захисті південних рубежів України військові знищили 174 загарбники, російські гаубиці, авто-бронетехніку, склади боєкомплектів, українська авіація вдарила по ворожих ППО
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