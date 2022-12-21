Російські спецслужби готували замахи на Буданова та Резнікова, - СБУ

Про це в інтерв'ю 1+1 розповів керівник СБУ Василь Малюк.

Малюк розповів, що Росія постійно думає над замахом на главу СБУ.

"Ми не все розповідатимемо, оскільки вони також навчаються на своїй ганебній практиці. Працюють вони не тільки щодо мене, а щодо багатьох високопосадовців у нашій країні. Відносно нещодавно була підготовка замаху на мого побратима Кирила Буданова та міністра оборони Резнікова", - каже очільник Служби безпеки.

За інформацією Малюка, в Україну відправили виконавця, до цього РФ ставила "перевіркове завдання" наявній ворожій агентурі в країні з ліквідації одного військового. Проте керівник СБУ не уточнив, про кого саме йдеться.

"Було зроблено контроль за скоєння злочину, імітація. Фотовідгуки їм надіслали, за це вже розрахувалися. Потім зрозуміли, що можуть працювати та відправили виконавця для великої справи. Для початку вони платили 100 тисяч доларів, щоб усе це розпочати, а вже під час цього ми їх затримали. Заїжджав він (виконавець, – ред.) через третю країну. Таких історій не одна, їх до 10", - додав керівник СБУ.

24 липня в ефірі телеканалу Еспресо генерал, екскерівник Комітету національної безпеки Казахстану Альнур Мусаєв заявив, що з першого дня війни була визначена ціль - знищити керівництво України, ця ціль Росії буде посилюватися ще більше. Відповідно загроза замаху на Зеленського посилюватиметься.

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