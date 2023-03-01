Російські терористи обстріляли школу та житлові будинки у Часовому Яру

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Ще одна школа на Донеччині постраждала від російських обстрілів — цього разу у Часовому Яру. Місто зазнало обстрілу сьогодні вдень. Окрім школи, пошкодження отримали 3 житлові будинки. За попередньою інформацією, обійшлося без поранених та загиблих. Росіяни продовжують «воювати» із мирними українцями та нашою цивільною інфраструктурою", - повідомив Кириленко.

Під час повномасштабного вторгнення росіяни обстріляли на Донеччині 722 освітні заклади. Зокрема, 299 дитсадків, 319 шкіл, 29 училищ, 43 вузи і 32 заклади позашкільної освіти.

"Всі їхні злочини ретельно документуємо. Заплатять за все!", - наголошує Кириленко.