Російські терористи з мінометів обстріляли Чернігівську область
У п'ятницю, 10 лютого, росіяни використали міномети для обстрілу Чернігівської області
Про це повідомляє оперативне командування "Північ".
Під російські обстріли потрапили прикордонні населені пункти Чернігівської області.
"З 15:35 до 16:05 повідомили про 5 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Леонівки. З 16:15 до 16:20 повідомили про 4 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі Хрінівки", - йдеться у повідомленні.
У всіх випадках обійшлось без втрат і пошкоджень цивільної інфраструктури. Військові та техніка також не постраждали.
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