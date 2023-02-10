Російські терористи з мінометів обстріляли Чернігівську область

Про це повідомляє оперативне командування "Північ".

Під російські обстріли потрапили прикордонні населені пункти Чернігівської області.

"З 15:35 до 16:05 повідомили про 5 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі Леонівки. З 16:15 до 16:20 повідомили про 4 приходи, імовірно з міномету 120 мм, в районі Хрінівки", - йдеться у повідомленні.

У всіх випадках обійшлось без втрат і пошкоджень цивільної інфраструктури. Військові та техніка також не постраждали.