Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 26 поранених

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: російські терористи протягом доби здійснили 10 обстрілів регаону. Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із артилерії та мінометів.

Під час обстрілу села Гремʼяч Новгород-Сіверської громади одна людина отримала поранення. Також пошкоджено будинок та господарську споруду.

Сумщина: вночі та зранку ворог здійснив 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська громади.



Вчора протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Путивльська громади.

По Роменській громаді ворог завдав удар БПЛА типу "Шахід" по приміщенню навчального закладу в місті Ромни. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, 4 цивільні особи загинули, 4 поранено.

Дніпропетровщина: вночі ворог вдарив по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід".

Унаслідок атаки руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей, шістьох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них - банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони.

Також вчора вдень від ворожих обстрілів постраждала Марганецька громада, що на Нікопольщині. Росіяни били по ній двічі за день з важкої артилерії.

Запорізька: ворог завдав 90 обстрілів по 26 містам і селам Запорізької області. 71 удар з артилерії прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Левадному, Новодарівці, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим населеним пунктам.

Червоне, Роботине, Степногірськ, Лук'янівське та Новодарівка постраждали від 10 обстрілів з РСЗВ, Малинівку та П'ятихатки тричі атакували з БПЛА, а Оріхів зазнав шість авіаударів.

Харківщина: вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будівлю Вовчанського протитуберкульозного диспансеру, сталася пожежа. Також пошкоджено пилораму, сталася пожежа, знищено трактор МТЗ, автомобіль.

Вночі також ворог з артилерії обстріляв селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено паркан, зайнялася суха трава.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Довжика Богодухівського району та Чугунівки Куп'янського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Красний Яр Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

Вчора внаслідок ворожого обстрілу з артилерії міста Купянськ пошкоджено приватний будинок, автомобіль, причеп, лінію електропередач. Внаслідок ракетного удару (Х-35) по селищу Михайлівка Чугуївського району пошкоджено будівлі ТОВ "Агросервіс ЛТД". Сталася пожежа. Зруйновано металевий склад з добривом. Пошкоджено майстерню, 6 автомобілів, тягач, паливозаправник.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ горів житловий будинок та господарчі споруди. В селищі Явірське Ізюмського району на території підприємства "Явірське" на полі під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор Т-150, який керувався дистанційно.

Луганщина: російські військові протягом доби завдали авіаційного удару по Твердохлібовому та артилерійських ударів по Невському та Білогорівці.

Донеччина: за добу ворог обстріляв населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, Зоряне, Богоявленка, Новоукраїнка, Кліщіївка, Максимівка, Іскра, Прелесне.

Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. Також пошкоджено 11 приватних житлових будинків, будівля сільської ради, кафе, 5 цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, ЗОШ, пташник.

Миколаївщина: вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами Миколаївщини.

Вчора протягом дня ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Вчора вдень та сьогодні вночі — ворожі обстріли по місту Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 99 обстрілів, з них по Херсону - 8 обстрілів. Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області, територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні, адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі.

Унаслідок обстрілів окупантів 7 людей дістали поранення.