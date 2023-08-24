Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 26 поранених

Російські терористи за добу обстріляли 9 регіонів України: 5 загиблих, 26 поранених

24 серпня, 2023 четвер
09:35
Війна з Росією Харківщина

Протягом середи, 23 серпня, російські військові атакували дев'ять областей України. Унаслідок ворожих обстрілів загинули 5 людей, ще 26 отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів станом на 09:00 оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: російські терористи протягом доби здійснили 10 обстрілів регаону. Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із артилерії та мінометів.

Під час обстрілу села Гремʼяч Новгород-Сіверської громади одна людина отримала поранення. Також пошкоджено будинок та господарську споруду.

Сумщина: вночі та зранку ворог здійснив 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів області. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Хотінська, Юнаківська, Великописарівська громади.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 31 обстріл населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Зноб-Новгородська, Новослобідська, Великописарівська, Роменська, Свеська, Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Середино-Будська, Путивльська громади.

По Роменській громаді ворог завдав удар БПЛА типу "Шахід" по приміщенню навчального закладу в місті Ромни. Приміщення навчального закладу зруйновано повністю, 4 цивільні особи загинули, 4 поранено.

Дніпропетровщина: вночі ворог вдарив по Дніпру ракетами. Одну з них збили захисники з Повітряного командування "Схід". 

Унаслідок атаки руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали 7 людей, шістьох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості.Пошкоджені також з десяток об'єктів. Серед них - банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків, два житлові будинки, 3 автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. 

Також вчора вдень від ворожих обстрілів постраждала Марганецька громада, що на Нікопольщині. Росіяни били по ній двічі за день з важкої артилерії.

Запорізька: ворог завдав 90 обстрілів по 26 містам і селам Запорізької області. 71 удар з артилерії прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Левадному, Новодарівці, Кам'янському, Степовому та іншим прифронтовим населеним пунктам.

Червоне, Роботине, Степногірськ, Лук'янівське та Новодарівка постраждали від 10 обстрілів з РСЗВ, Малинівку та П'ятихатки тричі атакували з БПЛА, а Оріхів зазнав шість авіаударів.

Харківщина: вночі ворог обстріляв Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено будівлю Вовчанського протитуберкульозного диспансеру, сталася пожежа. Також пошкоджено пилораму, сталася пожежа, знищено трактор МТЗ, автомобіль.

Вночі також ворог з артилерії обстріляв селищу Вільча Чугуївського району. Пошкоджено паркан, зайнялася суха трава.

На Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Довжика Богодухівського району та Чугунівки Куп'янського району. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Огірцеве, Гатище, Красний Яр Чугуївського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Шийківки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

Вчора внаслідок ворожого обстрілу з артилерії міста Купянськ пошкоджено приватний будинок, автомобіль, причеп, лінію електропередач. Внаслідок ракетного удару (Х-35) по селищу Михайлівка Чугуївського району пошкоджено будівлі ТОВ "Агросервіс ЛТД". Сталася пожежа. Зруйновано металевий склад з добривом. Пошкоджено майстерню, 6 автомобілів, тягач, паливозаправник. 

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ горів житловий будинок та господарчі споруди. В селищі Явірське Ізюмського району на території підприємства "Явірське" на полі під час проведення земельних робіт на невідомому вибуховому пристрої підірвався мінітрактор Т-150, який керувався дистанційно.

Луганщина: російські військові протягом доби завдали авіаційного удару по Твердохлібовому та артилерійських ударів по Невському та Білогорівці.

Донеччина: за добу ворог обстріляв населені пункти: Авдіївка, Часів Яр, Зоряне, Богоявленка, Новоукраїнка, Кліщіївка, Максимівка, Іскра, Прелесне.

Унаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще 4 отримали поранення. Також пошкоджено 11 приватних житлових будинків, будівля сільської ради, кафе, 5 цивільних автомобілів, вантажний автомобіль, ЗОШ, пташник.

Миколаївщина: вночі внаслідок обстрілів Куцурубської громади пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Наразі відомо про трьох постраждалих через обстріли окупантами Миколаївщини.

Вчора протягом дня ворог завдавав обстрілів з артилерійських установок та РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Вчора вдень та сьогодні вночі — ворожі обстріли по місту Очаків Очаківської громади. Пошкоджено житлову інфраструктуру та лінію мережі Інтернет. 

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 99 обстрілів, з них по Херсону - 8 обстрілів. Росіяни поцілили у райони 29 населених пунктів області, територію і будівлю дитячого садка, території фабрики та підприємства у Херсоні, адмінбудівлю і магазин у Бериславському районі.

Унаслідок обстрілів окупантів 7 людей дістали поранення.

  • У ніч на 24 серпня у Дніпрі та суміжних областях на сході та півдні оголошували ракетну та балістичну небезпеку. Росіяни вдарили по транспортному об'єкту. Унаслідок атаки поранені 7 людей та пошкоджені десятки будівель.
Україна
Дніпро
російська армія
Луганщина
Сумщина
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
Читайте також:
перемога переможні новини
Автор Тетяна Яворська
22 серпня, 2023 вiвторок
Переможні новини 545-го дня війни: ЗСУ прорвали багатоешелонну лінію оборони окупантів на Запоріжжі та перша партія ракет SCALP вже в Україні
24 серпня, 2023 четвер
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
Карта Чорне море 18.08.23
23 серпня, 2023 середа
Україні потрібно вийти до Азовського моря: полковник СБУ Костенко пояснив стратегію наступу ЗСУ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.8
    Купівля 37.8
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.11
    Продаж 42.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
24 серпня
10:44
На фото: кадр з фільму "Бунтівний місяць"
Netflix опублікувала перший український трейлер фільму "Бунтівний місяць"
10:39
Новини компаній
ТМ "Моршинська" запустила соціальний проєкт "Щаслива країна майбутнього"
10:37
День прапора у Києві 2023 року
"Незалежність - вибір вільних": світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності
10:32
Наталія Гуменюк
ЗСУ пошкодили на Херсонщині три пускові установки росіян С-300
10:31
долар євро валюта обмін
Курс валют у День Незалежності: ціни на долар та євро
10:26
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (ліворуч)
Путін і Сі Цзіньпін прагнуть зробити з БРІКС антизахідний блок, але Індія й Бразилія опираються, - WP
10:26
Огляд
Євген Пригожин
Катастрофа літака з Пригожиним: що відомо і що це означає для України
10:12
військком
Депутати з автоматами: народні обранці яких партій найбільше воюють на фронті, - дослідження руху "Чесно"
10:07
OPINION
Ігор Попов
Трибунал щодо злочину агресії: чи вдасться покарати керівництво РФ
09:57
Анналена Бербок
МЗС Німеччини розчароване слабким ефектом економічних санкцій проти РФ
09:36
На фото: Президент України Володимир Зеленський
"Це свято вільних, сильних, гідних людей": Зеленський у День Незалежності подякував військовим, медикам, учителям та усім українцям
09:16
зброя зі стрічкою-прапором
"Свобода і гідність - головні цінності": Залужний та Сирський привітали українців з Днем Незалежності
09:06
путін
Хоче показати свою владу: Путін відвідав штаб росіян у Ростові, - розвідка Британії
09:00
Новини компаній
"Мавка. Лісова пісня" онлайн на SWEET.TV. Національна ексклюзивна прем’єра
08:56
кримські татари
У Криму росіяни проводять масові обшуки у кримських татар
08:49
Японія
Японія почала скидати в океан очищену радіоактивну воду з Фукусіми
08:39
ЗСУ війна
Окупанти зазнають великих втрат на Донеччині, ЗСУ закріплюються на Бахмутському напрямку
08:25
Ту-22М3
У ГУР назвали кількість літаків Ту-22М3, які залишились у Росії
08:20
Каховська ГЕС, підтоплення
Уряд виділив мільярд грн на водозабезпечення регіонів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС
08:02
OPINION
Віктор Андрусів
Убивство Пригожина: перші висновки
08:00
Інтерв’ю
Віталій Скакун
Коли йшов на смерть, усміхнувся, – мама Віталія Скакуна про героїзм сина. Спецпроєкт "Україна: ціна свободи"
07:55
Оновлено
окупанти
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 340 військових, 20 БПЛА й 15 артсистем, - Генштаб
07:38
Оновлено
Дніпро
Росіяни вночі вдарили ракетами по Дніпру: 7 поранених, пошкоджені будинки, транспортний об'єкт та заправка
07:23
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі на чергуванні перебуває 9 кораблів РФ, серед них ракетоносій "калібрів", - Гуменюк
06:35
путін пригожин
ISW: Путін, ймовірно, наказав російському військовому командуванню збити літак Пригожина
06:14
безпілотник, дрон
Міноборони РФ заявило про нібито збиття трьох БПЛА у Калузькій та Брянській областях
05:59
"Металіст 1925" - "Зоря", УПЛ
"Зоря" - "Славія": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги Європи
05:57
Українські війська досягли значних тактичних успіхів на Запоріжжі, - ISW
05:46
Олексій Данілов
Росія намагається вербувати на війну в Україні найманців у країнах Центральної Азії, - Данілов
05:33
Кирило Буданов
ЗСУ можуть дістати противника у будь-якій точці Криму, - Буданов
05:23
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Аріс - Динамо
"Динамо" - "Бешикташ": де та коли дивитись матч плейоф кваліфікації Ліги конференцій
05:13
Верховна Рада
Сенатор США закликав Україну провести вибори у 2024 році навіть попри війну
05:00
Ексклюзив
путін
Все оточення Путіна тепер розуміє умови виживання "в літаку Пригожина", - Портников
04:41
На півночі Росії розбився розвідувальний літак
Понад 20% літак армія РФ втрачає через власну недбалість, - Newsweek
04:13
КНДР
КНДР визнала провальний запуск розвідувального супутника. Обіцяють восени повторити
03:28
кокаїн, Іспанія, кримінал, ЄС
В Іспанії правоохоронці ЄС вилучили 700 кілограмів кокаїну
02:39
ВЕС, Норвегія, вітряки, Hywind Tampen
У Норвегія запустили найпотужнішу у світі плавучу вітрову електростанцію
02:09
путін і Макрон
Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
01:45
Оновлено
У Росії розбився літак, у якому перебував Пригожин
01:16
Дмитро Медведєв
МЗС Грузії відреагувало на заяву Медведєва про приєднання до РФ Абхазії та Південної Осетії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV