У Дніпрі оголошено ракетну небезпеку: працює ППО, чутно потужні вибухи
У ніч на 24 серпня у Дніпрі та суміжних областях на сході та півдні оголошено ракетну та балістичну небезпеку, у місті працює ППО, чутно потужні вибухи
Про ракетну небезпеку у Дніпрі та області оголошено близько 01:50, інформували Повітряні Сили ЗСУ у телеграм.
Згодом небезпека поширилась на східні та південно-східні регіони, де було оголошено повітряну тривогу.
Починаючи з 02:27 в місті, за даними телеграм-каналів, почалися потужні вибухи. Про них також повідомили кореспонденти "Суспільного".
О 02:39 у ПС ЗСУ повідомили про роботу ППО на Дніпропетровщині.
- Нагадаємо, вранці 22 серпня у Кривому Розі прогримів вибух від ракетного удару по місту. Внаслідок цього постраждав чоловік, пошкоджені 30 будинків й енергетична інфраструктура.
- У ніч на 23 серпня РФ запустила ударні БПЛА у напрямку Одещини: в Подунав'ї було влучання по зерносховищу та виробничо-перевантажувальному комплексу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.83 Купівля 37.83Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.17Продаж 42.28
- Актуальне
- Важливе