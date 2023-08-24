У Дніпрі оголошено ракетну небезпеку: працює ППО, чутно потужні вибухи

Про ракетну небезпеку у Дніпрі та області оголошено близько 01:50, інформували Повітряні Сили ЗСУ у телеграм.

Згодом небезпека поширилась на східні та південно-східні регіони, де було оголошено повітряну тривогу.

Починаючи з 02:27 в місті, за даними телеграм-каналів, почалися потужні вибухи. Про них також повідомили кореспонденти "Суспільного".

О 02:39 у ПС ЗСУ повідомили про роботу ППО на Дніпропетровщині.