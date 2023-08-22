У Кривому Розі прогримів вибух

Про це він написав у себе о 06:04 в telegram.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у дописі.

О 05:31 командування Повітряних сил Збройних Сил України в telegram повідомило про початок повітряної тривоги внаслідок ракетної небезпеки у Дніпропетровській області. Також голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович о 05:55 у себе в telegram інформував про початок повітряної тривоги.

А вибухи жителі міста почули о 05:36.

Відбій тривоги в регіоні припав на 06:04.