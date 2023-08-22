У Кривому Розі прогримів вибух
Уранці 22 серпня голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі прогримів вибух
Про це він написав у себе о 06:04 в telegram.
"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - йдеться у дописі.
О 05:31 командування Повітряних сил Збройних Сил України в telegram повідомило про початок повітряної тривоги внаслідок ракетної небезпеки у Дніпропетровській області. Також голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович о 05:55 у себе в telegram інформував про початок повітряної тривоги.
А вибухи жителі міста почули о 05:36.
Відбій тривоги в регіоні припав на 06:04.
- Нагадаємо, що вранці суботи, 12 серпня, російська армія атакувала місто Кривий Ріг на Дніпропетровщині двома балістичними ракетами. За попередньою інформацією, минулося без жертв серед населення.
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