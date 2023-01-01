Російські терористи жалюгідними ввійшли у новий рік: Зеленський опублікував перше звернення у 2023 році
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що у першу ніч нового, 2023 року, ЗСУ збили 45 "шахедів"
Про це йдеться у вечірньому зверненні Зеленського за 1 січня.
Він зазначив, що за ніч повітряні сили ЗСУ збили 33 "шахеди", ППО сухопутних військ - ще 12 іранських дронів.
"Російські терористи як були жалюгідними, такими і зайшли в цей рік. Наше з вами відчуття єдності, справжності, самого життя – це все так контрастує зі страхом, який запанував у Росії.
Вони бояться. Це відчувається. І правильно бояться. Бо вони програють. Дрони, ракети, усе інше їм не допоможуть. Бо ми разом. А вони хіба що разом зі страхом", - сказав глава держави.
- У новорічному зверненні Володимир Зеленський побажав, аби цей рік став "роком повернення".
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