Російські вертольоти обстріляли прикордоння Сумщини
На Сумщині окупанти з території Росії запустили шість ракет із вертольотів по Краснопільській громаді
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
"Ворожі гелікоптери вилетіли з боку Росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - наголосили в міністерстві.
За попередньою інформацією, жертв унаслідок обстрілу немає.
- 23 червня росіяни обстріляли село на Сумщині фосфорними снарядами, унаслідок чого постраждала дитина.
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