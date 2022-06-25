Про це повідомило МВС України в телеграмі.

"Ворожі гелікоптери вилетіли з боку Росії та здійснили 6 пусків некерованими ракетами по території Краснопільської громади", - наголосили в міністерстві.

За попередньою інформацією, жертв унаслідок обстрілу немає.

23 червня росіяни обстріляли село на Сумщині фосфорними снарядами, унаслідок чого постраждала дитина.

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