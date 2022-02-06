Російські відставники на чолі з генералом Івашовим вимагають від Путіна не воювати з Україною та йти у відставку

Відставні офіцери вважають за необхідне, аби президент Росії пішов із займаної посади, а вище військово-політичне керівництво країни повністю відмовилося від ідеї нової війни з Україною. Текст звернення з'явилося на їхньому сайті 31 січня 2022 року, але про стало відомо широкому загалу лише тепер, коли на цю заяву звернули увагу політологи і журналісти, передає Еспресо.TV.



Як наголошується у зверненні за підписом Івашова, Україна насправді не становить для Росії жодної загрози, чого не можна сказати про певні "внутрішні сили" всередині РФ.



Натомість війна з Україною на нових напрямах, вважають члени "Загальноросійського офіцерського зібрання", потрібна Путіну та його оточенню задля порятунку від викликаних "системною кризою" народних виступів.



"На нашу думку, керівництво країни розуміючи, що вивести країну із системної кризи воно не здатне, а це може призвести до повстання народу та зміни влади в країні, за підтримки олігархату, корумпованого чиновництва, підгодованих ЗМІ та силовиків, вирішило активізувати політичну лінію на остаточну руйнацію російської державності та винищення корінного населення країни.



І війна є тим засобом, який вирішить це завдання з метою утримати на якийсь час свою антинаціональну владу та зберегти награбовані у народу багатства. Іншого пояснення ми припустити не можемо", йдеться у зверненні.



Тож від президента РФ офіцери вимагають "відмовитися від злочинної політики провокування війни, в якій РФ опиниться на самоті проти об'єднаних сил Заходу", створити умови для реалізації на практиці ст. 3 Конституції РФ ("носієм влади є народ" - ред." і піти у відставку".



Дана заява цікава тим, наголошують експерти, що Івашов та його організація завжди дотримувалися прорадярнських поглядів і в деяких моментах їхні погляди співпадали з ідеологією Кремля за правління Путіна.



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