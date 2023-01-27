Російські війська гатили по Херсонщині щонайменше з п'яти видів озброєння, є загиблі та постраждалі
26 січня рашисти обстрілювали мирні населені пункти Херсонської області. Унаслідок цього двоє людей загинули, постраждало сім українців
Про це інформує Херсонська ОВА.
Російські загарбники 38 разів обстріляли Херсонщину. Представники країни-спонсора тероризму гатили по мирних населених пунктах з артилерії, реактивної системи залпового вогню, мінометів, безпілотників, також по області завдано ракетного удару.
Також рашисти тричі обстріляли місто Херсон. Пошкоджені житлові домівки.
26 січня унаслідок російських обстрілів дві людини загинули, сім мирних жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- 26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет, із яких 47 збила ППО.
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