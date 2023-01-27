Про це інформує Херсонська ОВА.

Російські загарбники 38 разів обстріляли Херсонщину. Представники країни-спонсора тероризму гатили по мирних населених пунктах з артилерії, реактивної системи залпового вогню, мінометів, безпілотників, також по області завдано ракетного удару.

Також рашисти тричі обстріляли місто Херсон. Пошкоджені житлові домівки.

26 січня унаслідок російських обстрілів дві людини загинули, сім мирних жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

26 січня російські окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку по Україні. Було випущено 55 ракет, із яких 47 збила ППО.

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