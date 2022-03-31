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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Російські війська не виходять із України, а змінюють позиції, - Столтенберг

Російські війська не виходять із України, а змінюють позиції, - Столтенберг

31 березня, 2022 четвер
17:56
війна з Росією Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує додаткових наступальних дій Росії в Україні

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі для щорічного звіту за 2021 рік, повідомляє CNN.

За даними американської розвідки, "російські підрозділи не виводяться, а переміщаються". За словами Столтенберга, Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити свій наступ на Донбасі. Водночас Росія продовжує тиск на Київ та інші міста.

"Ми можемо очікувати, що додаткові наступальні дії принесуть ще більше страждань", - сказав генсек НАТО.

"Ми чули нещодавні заяви про те, що Росія буде скорочувати військові операції навколо Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри, тому ми можемо судити про РФ лише за її діями, а не за словами", - зазначив Столтенберг.

Він закликав Росію "покінчити з цією безглуздою війною, вивести всі свої війська і вести переговори добросовісно".
 

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Світ
Єнс Столтенберг
НАТО
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