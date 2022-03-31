Російські війська не виходять із України, а змінюють позиції, - Столтенберг

Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі для щорічного звіту за 2021 рік, повідомляє CNN.



За даними американської розвідки, "російські підрозділи не виводяться, а переміщаються". За словами Столтенберга, Росія намагається перегрупуватися, поповнити запаси та посилити свій наступ на Донбасі. Водночас Росія продовжує тиск на Київ та інші міста.



"Ми можемо очікувати, що додаткові наступальні дії принесуть ще більше страждань", - сказав генсек НАТО.



"Ми чули нещодавні заяви про те, що Росія буде скорочувати військові операції навколо Києва та на півночі України. Але Росія неодноразово брехала про свої наміри, тому ми можемо судити про РФ лише за її діями, а не за словами", - зазначив Столтенберг.



Він закликав Росію "покінчити з цією безглуздою війною, вивести всі свої війська і вести переговори добросовісно".



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