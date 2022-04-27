Російські війська обстріляли із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: стався витік мастил та сильна пожежа на енергетичному підприємстві, є поранений
Окупанти вночі обстріляли місто Зеленодольськ і села Мар’янське та Велика Костромка
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.
"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа", – написав він.
Пожежники гасили вогонь кілька годин.
"Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні", – додав Резніченко.
Він також уточнив, що під обстріл потрапили місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.
Нагадаємо, окупанти обстріляли майже всю Луганщину 26 лютого.
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