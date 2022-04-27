Російські війська обстріляли із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: стався витік мастил та сильна пожежа на енергетичному підприємстві, є поранений

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.



"Ніч була неспокійною. Окупанти обстріляли Зеленодольську громаду. Били з артилерії. Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури. Витік мастила та сильна пожежа", – написав він.



Пожежники гасили вогонь кілька годин.



"Один працівник підприємства поранений. Зараз у лікарні", – додав Резніченко.



Він також уточнив, що під обстріл потрапили місто Зеленодольськ, села Мар’янське та Велика Костромка.

Нагадаємо, окупанти обстріляли майже всю Луганщину 26 лютого.