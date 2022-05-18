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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Російські війська продовжують наступ на Донецькому напрямку, проводять інженерне обладнання позицій і поповнюють запаси техніки та озброєння, - Генштаб ЗСУ

Російські війська продовжують наступ на Донецькому напрямку, проводять інженерне обладнання позицій і поповнюють запаси техніки та озброєння, - Генштаб ЗСУ

18 травня, 2022 середа
07:14
війна з Росією російські війська

Ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, а також вживає заходів для посилення наступального угруповання

Про це передає у фейсбук Генштаб ЗСУ.

Основні зусилля противник зосереджує на утриманні зайнятих раніше рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, поповнені запасів, а також намагається покращити своє тактичне положення. Російські загарбники продовжують завдавати ракетних ударів по військових та цивільних об’єктах на всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях. Зберігається загроза завдання з території Білорусі ракетних та авіаційних ударів по об’єктах України.

Для демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України противник продовжує утримання у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил Російської Федерації. В окремих районах противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій.

Ворог продовжує артилерійські обстріли позицій наших військ та об’єктів цивільної інфраструктури у прикордонних населених пунктах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. Агресор здійснює артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

На Слов’янському напрямку ворог здійснює наступ на населений пункт Довгеньке. Для підтримки наступальних дій у визначеному районі розгорнуто підрозділи реактивної та ствольної артилерії.

З метою здійснення логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, агресор переміщує з території Російської Федерації озброєння та військову техніку.

На Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках. На Лиманському напрямку противник вів наступ з метою встановлення повного контролю над населеним пунктом Дробишеве та блокування Лиману з півночі. На Бахмутському та Сєверодонецькому напрямках, для авіаційної підтримки наступальних дій, агресор зосередив у Луганській області до п’ятнадцяти вертольотів.

У Маріуполі основні зусилля ворог зосереджує на блокуванні наших підрозділів в районі заводу "Азовсталь". Продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи – Оріхів.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих рубежів, веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій. Здійснює вогневий вплив на підрозділи наших військ.

На Миколаївському напрямку для вогневого ураження наших військ російські окупанти розгорнули на вогневих позиціях до десяти батарей реактивної та до восьми - ствольної артилерії.

На Криворізькому напрямку російські війська проводили демонстративні дії з метою сковування українських військ, вдосконалювали інженерне обладнання і поповнювали запаси.

На Бессарабському напрямку обстановка в Придністровському регіоні Республіки Молдова залишається напруженою і суттєвих змін не зазнала.

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.

За попередню добу, 17 травня, підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено десять безпілотників (БпЛА) оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил знищили один БпЛА та чотири крилатих ракети.

"На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито дванадцять атак ворога, знищено три танки, три артилерійські системи, шість одиниць бойової броньованої техніки та сім автомобілів противника", - йдеться в повідомленні.

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