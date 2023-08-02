Російські війська у Чорному морі тримають ракетоносій з 4 "калібрами"
У середу, станом на 11:00, армія ворога утримує в акваторії Чорного моря ракетоносій із загальним залпом близько 4 "калібрів"
Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.
У Чорному морі на бойовому чергуванні РФ знаходяться 6 ворожих кораблів, із них один носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 снарядів.
Також в Азовському морі є російський корабель.
Повідомляється, що в Середземному морі російські війська утримують 8 ворожих кораблів, з них два ракетоносії з 24 "калібрами".
"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Чорного моря – 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – звітують військові.
До Азовського моря ворог запустив 6 суден, з них 4 продовжили рух з Босфорської протоки.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- 27 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало 7 російських кораблів.
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