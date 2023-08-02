Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.

У Чорному морі на бойовому чергуванні РФ знаходяться 6 ворожих кораблів, із них один носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 4 снарядів.

Також в Азовському морі є російський корабель.

Повідомляється, що в Середземному морі російські війська утримують 8 ворожих кораблів, з них два ракетоносії з 24 "калібрами".

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Чорного моря – 12 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – звітують військові.

До Азовського моря ворог запустив 6 суден, з них 4 продовжили рух з Босфорської протоки.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.