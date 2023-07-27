У Чорному морі ворог тримає ракетоносій з 4 "калібрами"
Станом на 10:00 російські війська утримують в акваторії Чорного моря тримають ракетоносій із загальним залпом близько 4 "калібрів"
Про це інформують у Військово-Морських силах ЗСУ.
27 липня на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп до 4 снарядів.
Також в Азовському морі є російський корабель.
Повідомляється, що в Середземному морі РФ утримує 8 ворожих кораблів, з них три ракетоносії з 28 "калібрами".
"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Чорного моря – 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – звітують військові.
До Азовського моря ворог запустив 26 суден, з них 5 продовжили рух з Босфорської протоки.
Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- 26 липня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувало 11 російських кораблів.
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