У Чорному морі ворог тримає ракетоносій з 4 "калібрами"

Про це інформують у Військово-Морських силах ЗСУ.

27 липня на бойовому чергуванні перебувають 7 ворожих кораблів, з них один носій крилатих ракет типу "Калібр", загальний залп до 4 снарядів.

Також в Азовському морі є російський корабель.

Повідомляється, що в Середземному морі РФ утримує 8 ворожих кораблів, з них три ракетоносії з 28 "калібрами".

"За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Чорного моря – 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор", – звітують військові.

До Азовського моря ворог запустив 26 суден, з них 5 продовжили рух з Босфорської протоки.

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.