Росія вивела у Чорне море ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на середу, 26 липня, на бойовому чергуванні в Чорному морі перебуває один російський ракетоносій, на якому може бути до чотирьох "калібрів"
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
Загалом у Чорному морі перебуває 11 російських кораблів. Крім того, згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає. У Середземному морі чергують вісім російських кораблів, серед них три ракетоносії. На них може бути до 28 крилатих ракет типу "Калібр".
За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 9 суден, рух до Босфору продовжило одне, до Чорного моря - 19 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
- 26 липня міністерство оборони Великої Британії повідомило, що Росія розмістила сучасний корвет "Сергій Котів" у південній частині Чорного моря. Він патрулює маршрут перевезення між Босфором та Одесою.
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