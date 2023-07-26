Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Загалом у Чорному морі перебуває 11 російських кораблів. Крім того, згідно з повідомленням, в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає. У Середземному морі чергують вісім російських кораблів, серед них три ракетоносії. На них може бути до 28 крилатих ракет типу "Калібр".

За добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 9 суден, рух до Босфору продовжило одне, до Чорного моря - 19 суден, з них 5 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.