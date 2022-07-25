Російські війська вчергове обстріляли прикордонну територію Чернігівщини
Сьогодні, 25 липня, близько 9:00 російські війська нанесли вогневе ураження по прикордонню Чернігівщини
Про це Суспільному підтвердили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.
Вогонь вівся, ймовірно, з мінометів 120-мм по території Сновської громади.
Зафіксовано чотири вибухи.
Про втрати та руйнування інформації поки немає.
- Нагадаємо, 21 липня обстріляли Сумщину й Чернігівщину з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.92
Купівля 37.92Продаж 39.08
-
EUR
Купівля 38.21Продаж 39.57
- Актуальне
- Важливе