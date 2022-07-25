Російські війська вчергове обстріляли прикордонну територію Чернігівщини

Про це Суспільному підтвердили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Вогонь вівся, ймовірно, з мінометів 120-мм по території Сновської громади.

Зафіксовано чотири вибухи.

Про втрати та руйнування інформації поки немає.

Нагадаємо, 21 липня обстріляли Сумщину й Чернігівщину з артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb