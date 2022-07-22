Росіяни обстріляли Сумщину з артилерії: 6 "прильотів"
На Сумщині після 23:00 21 липня російські окупанти обстріляли Есманську громаду з артилерії
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
"Есманська громада: вчора пізно ввечері, після 23:00, росіяни обстріляли території громади. 6 "прильотів" з артилерії", - наголосив він.
Унаслідок обстрілу жертв і руйнувань нема.
- 21 липня російський агресор обстріляв із мінометів і артилерії три громади Сумської області.
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