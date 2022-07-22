Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

"Есманська громада: вчора пізно ввечері, після 23:00, росіяни обстріляли території громади. 6 "прильотів" з артилерії", - наголосив він.

Унаслідок обстрілу жертв і руйнувань нема.

21 липня російський агресор обстріляв із мінометів і артилерії три громади Сумської області.

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