Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Білопільська громада: після 14:00 росіяни били по громаді із САУ - 11 прильотів та ще 6 - з міномету. Зноб-Новгородська громада: о 17:00 розпочався мінометний обстріл, 10 прильотів. Шалигинська громада: О 19:00 почався вогонь з мінометів та артилерії по території Шалигінського заказника", - написав Живицький.

20 липня росіяни вчергове обстріляли Сумщину й Чернігівщину з реактивних систем залпового вогню та гранатометів, поранили чоловіка й пошкодили інфраструктуру.

Окупанти 900 разів гатили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини після звільнення цих областей.

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