English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росіяни 900 разів обстріляли Сумщину й Чернігівщину після їхньої деокупації

Росіяни 900 разів обстріляли Сумщину й Чернігівщину після їхньої деокупації

21 липня, 2022 четвер
14:11
війна з Росією окупанти танк

Окупанти 900 разів гатили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини після звільнення цих областей

Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"Після деокупації Сумщини і Чернігівщини Росія здійснила 900 обстрілів прикордоння цих областей. На цій ділянці українсько-російського кордону бійці Держприкордонслужби з побратимами Сил оборони України перебувають під постійним вогнем ворога", - наголосили прикордонники.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Відео
Новини
Україна
Росія
Сумщина
Чернігівщина
Держприкордонслужба
окупанти
Військові новини
Читайте також:
18 липня, 2022 понедiлок
Це найновіша модифікація, їх всього – 12 бортів. Експерт розповів цікаві деталі про збитий окупантами власний Су-34
Роман Безсмертний
19 липня, 2022 вiвторок
Зеленський зробив вибір на користь Єрмака і Татарова, тому обрання Клименка керівником САП затягувалося, - дипломат Безсмертний
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
20 липня, 2022 середа
Єрмак назвав термін, до коли важливо закінчити війну з Росією
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.86
    Купівля 36.86
    Продаж 37.96
  • EUR
    Купівля 36.98
    Продаж 38.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
21 липня
14:40
ДНР
СБУ повідомила про підозру "судді ДНР", який засудив до страти іноземних воїнів ЗСУ
14:35
Оновлено
Харків обстріл
Росіяни обстріляли найбільший район Харкова, 2 людини загинули, кількість постраждалих встановлюють
14:21
Окремі з великих іноземних банків поновили пошук персоналу в Росії
Citi, Raiffeisen та кілька інших великих іноземних банків поновили найм персоналу в Росії, - Reuters
14:18
ЗАЕС
На Запорізькій АЕС через дії окупантів може статися така ж пожежа, як під час Чорнобильської аварії, - Енергоатом
14:12
Батьківщина-Мати
Українці проголосували за заміну на тризуб герба СРСР на щиті Батьківщини-матері
14:03
Віталій Портников
Популісти досі перемагають професіоналів
13:55
зерно хліб пшениця елеватор
Концерн Deutsche Bahn почне перевозити українське зерно до німецьких портів, - Deutsche Welle
13:52
Ліз Трасс
Очільниця МЗС Великої Британії Трасс не підтримує прямої участі британських військ у війні в Україні
13:45
Пістолет ТТ
В Москві застрелився генерал-майор ФСБ у відставці Євгеній Лобачов
13:40
газ
Іспанія та Португалія не згодні з пропозицією ЄС скоротити споживання газу
13:39
Наталка Діденко
Дощі, грози та +35°C: синоптик Наталка Діденко розповіла про погоду на 22 липня
13:37
Рінат Ахметов
Нацрада анулювала ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна"
13:30
Додаток "Дія"
У Дії можна дистанційно оформити заяву на поновлення втрачених документів
13:11
Анналена Бербок
Нові погрози Лаврова Україні – це чергова пропаганда, – глава МЗС Німеччини
13:09
обстріл
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини й Чернігівщини: поранено людину, пошкоджено інфраструктуру
13:02
Том Круз
Том Круз отримав $100 млн за нову роль: Variety оприлюднив рейтинг найбільш оплачуваних акторів 2022 року
12:58
Маріо Драґі
Президент Італії "взяв до уваги" прохання про відставку прем'єр-міністра Драгі
12:58
Ексклюзив
Сергій Згурець
Американці вражені, наскільки ефективно ЗСУ використовують іноземну зброю, - військовий експерт Згурець
12:48
дрова
Македонія заборонила експорт пшениці й деревини через економічну кризу, спричинену війною в Україні
12:42
Урсула фон дер Ляєн
"Це посилає потужний сигнал Москві": Урсула фон дер Ляєн привітала схвалення сьомого пакету санкцій проти РФ
12:34
Китай
Посол Китаю в США виступив за участь Америки у перемовинах щодо України
12:31
Ексклюзив
путін путлер
Якщо Росію визнають країною-агресоркою, світ розірве з нею всі економічні зв'язки, - дипломат Єльченко
12:26
Велика Британія
Велика Британія відмовляється від російських золота, вугілля та нафти
12:20
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 28 цивільних будівель
12:07
Ексклюзив
Баканов Єрмак
"Єрмак доказав, що він альфа-самець": політолог Бобиренко про звільнення Баканова з посади голови СБУ
12:00
зерно поле пшениця
Кріпацтво у Маріуполі: окупанти відбирають майно фермерів та забороняють їм евакуюватися
11:59
Нідерланди Україна біженці
Нідерланди не продовжуватимуть дозволи на проживання неукраїнців, які тікають від війни
11:55
Оновлено
На Донеччині росіяни за добу обстріляли школи, підприємства, убили одну людину, поранили 5
11:48
Серіал "Дім Дракона"
HBO випустив офіційний трейлер "Дому дракона" – приквелу "Гри престолів"
11:29
Інфографіка
втрати окупантів
Близько 38 850 військових, 1704 танки, 710 дронів: втрати РФ за час повномасштабної війни проти України
11:25
Пожежа Миколаїв
"Згоріли тисячі тонн продукції": Кім показав момент влучання й наслідки ракетного удару по пункту гумдопомоги в Миколаєві
11:10
окупанти
Британська розвідка пояснила, для чого росіяни штурмують Вуглегірську ТЕС
11:04
Вінниця обстріл
Російський ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 26
10:55
Ексклюзив
Микола Давидюк
Відмова від телеканалів і позбавлення українського громадянства не зменшує вплив олігархів на політику, - політолог Давидюк
10:38
Андрій Єрмак
Єрмак: Ми переламаємо хід цієї війни, скоро буде багато сюрпризів
10:37
Коригував російський вогонь по аеропорту Кривого Рогу: СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону
10:36
ВООЗ
ВООЗ зафіксувала понад 400 атак на систему охорони здоров‘я України з початку повномасштабного вторгнення
10:27
долар
Банки продаватимуть безготівкову валюту громадянам з 21 липня, - нардеп
10:25
"Жертви не статистика, це реальні люди": "Гончаренко центри" створили Меморіал цивільних жертв російсько-української війни
10:16
Ексклюзив
HIMARS
Наступальний потенціал росіян вичерпано: далекобійна зброя ЗСУ нівелює тактику Росії, - Сергій Згурець
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV