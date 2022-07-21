Росіяни 900 разів обстріляли Сумщину й Чернігівщину після їхньої деокупації
Окупанти 900 разів гатили по прикордонню Сумщини та Чернігівщини після звільнення цих областей
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
"Після деокупації Сумщини і Чернігівщини Росія здійснила 900 обстрілів прикордоння цих областей. На цій ділянці українсько-російського кордону бійці Держприкордонслужби з побратимами Сил оборони України перебувають під постійним вогнем ворога", - наголосили прикордонники.
- 4 квітня над прикордонними загонами Чернігівщини знову підняли українські прапори.
- 8 квітня Сумщину звільнили від росіян.
- 20 липня росіяни вчергове обстріляли Сумщину й Чернігівщину з реактивних систем залпового вогню та гранатометів, поранили чоловіка й пошкодили інфраструктуру.
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