Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

"Після деокупації Сумщини і Чернігівщини Росія здійснила 900 обстрілів прикордоння цих областей. На цій ділянці українсько-російського кордону бійці Держприкордонслужби з побратимами Сил оборони України перебувають під постійним вогнем ворога", - наголосили прикордонники.

4 квітня над прикордонними загонами Чернігівщини знову підняли українські прапори.

8 квітня Сумщину звільнили від росіян.

20 липня росіяни вчергове обстріляли Сумщину й Чернігівщину з реактивних систем залпового вогню та гранатометів, поранили чоловіка й пошкодили інфраструктуру.

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