Над прикордонними загонами Чернігівщини знову підняли українські прапори, - Держприкордонслужба

Про це повідомив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.



"40-й день героїчного протистояння Українського народу, - написав Дейнеко. - У Чернігові разом з побратимами, Секретарем РНБО Олексієм Даніловим та Головою Чернігівської ВЦА В’ячеславом Чаусом підняли синьо-жовтий стяг над управлінням прикордонного загону".



Голова Держприкордонслужби розповів, що Ворожі обстріли серйозно пошкодили інфраструктуру загону.



"Ми все відновимо, як і відновимо разом з Сил оборони країни контроль над ділянками державного кордону", - сказав Дейнеко.



Він уточнив, що державні прапори також вже замайоріли в прикордонних підрозділах "Дніпровське", з якого почалося вторгнення на Чернігівщині, "Добрянка" та "Грем`яч".



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