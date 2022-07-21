Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини й Чернігівщини: поранено людину, пошкоджено інфраструктуру
Росіяни 20 липня обстріляли Сумщину й Чернігівщину з реактивних систем залпового вогню та гранатометів, поранили чоловіка й пошкодили інфраструктуру
Про це повідомило МВС України в телеграмі.
Окупанти гатили по Білопільській, Есманській, Шалигінській, Новослобідській громадах Сумщини та Новгород-Сіверській і Семенівській громадах Чернігівщини.
Околиці двох населених пунктів Шалигінської громади поблизу кордону росіяни зі своєї території обстріляли з реактивних систем залпового вогню. Також одночасно гатили з автоматичних станкових гранатометів.
"Зафіксовано 38 вибухів на українській території. За результатами обстрілу пошкоджена інфраструктура населених пунктів, одного місцевого мешканця поранено осколком ворожого боєприпасу", - наголосили в МВС.
- 16 липня російські загарбники не припиняли обстрілювати прикордоння Сумської та Чернігівської областей. Росіяни гатили ракетами з літака, зі ствольної артилерії, РСЗВ, мінометів і стрілецької зброї.
- 20 липня росіяни 80 разів поцілили по Сумщині.
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