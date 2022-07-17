Про це інформує в фейсбуці Державна прикордонна служба України.



"Під ворожим вогнем опинилися Великописарівська, Краснопільська, Хотінська, Білопільська, Шалигінська, Новослобідська, Есманська та Середино-Будська громади Сумщини та Сновська громада Чернігівщини", - йдеться в повідомленні.



Уранці 16 липня чотири ракети рашисти запустили з літака по Есманській громаді. Після цього дві години окупанти гатили з РСЗВ та ствольної артилерії: "Зафіксовано більш як 40 вибухів. Пошкоджена цивільна інфраструктура та житлові будинки".



Також вранці під артилерійським обстрілом були населені пункти Білопільської громади - прилетіло майже півтора десятка снарядів.



На території Новослобідської громади розірвалося 14 снарядів реактивної системи залпового вогню.



"Пізніше ворог у двох випадках здійснив обстріл зі 120-мм мінометів території Білопільської та Великописарівської громад – 6 і 4 приходів відповідно, та 10 приходів з 82-мм мінометів по території Краснопільської громади", - додають прикордонники.



Шалигінську громаду РФ обстрілювала тричі із самохідної артилерійської установки, гранатометів та великокаліберних кулеметів. У напрямку Середино-Будської громади рашисти двічі застосовували 120 мм міномети, великокаліберні кулемети та станковий автоматичний гранатомет.



Ближче до вечора окупанти відкривали вогонь зі стрілецької зброї по території Хотінської громади.



На Чернігівщині російські окупанти обстрілювали Сновську громаду зі ствольної артилерії, зафіксовано 12 вибухів.



"На території Білопільської та Великописарівської громад противник із застосуванням літака-розвідника проводив повітряну розвідку", - додали у пресслужбі.

Уранці, 17 липня, рашисти обстрілювали Сумську область з великокаліберної зброї.

16 липня, від російських обстрілів постраждали 7 громад Сумської області.

Окупанти 15 - 16 липня обстріляли Сумщину з артилерії, мінометів і ракетами з літаків, пошкодили будинки, поранили й убили тварин.

15 липня мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати за місто на вихідні дні, якщо є така можливість.

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