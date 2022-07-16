Росіяни вгатили по Сумщині: щонайменше 34 "прильоти" за добу
Окупанти 15 - 16 липня обстріляли Сумщину з артилерії, мінометів і ракетами з літаків
Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
О 22:00 15 липня росіяни обстріляли з мінометів Новослобідську громаду. Згалом було 6 "прильотів".
Із 6:00 16 липня зафіксували 12 мінометних "прильотів" по Зноб-Новгородській громаді.
Майже з 8:00 росіяни щонайменше 12 разів вгатили зі ствольної артилерії по Білопільській громаді.
О 8:30 окупанти почали обстрілювати Есманську громаду мінометів. Також вони випустили 4 ракети з літака. У громаді є суттєві руйнування. Подробиці нададуть пізніше.
- 15 липня мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати за місто на вихідні дні, якщо є така можливість.
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