Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

О 22:00 15 липня росіяни обстріляли з мінометів Новослобідську громаду. Згалом було 6 "прильотів".

Із 6:00 16 липня зафіксували 12 мінометних "прильотів" по Зноб-Новгородській громаді.

Майже з 8:00 росіяни щонайменше 12 разів вгатили зі ствольної артилерії по Білопільській громаді.

О 8:30 окупанти почали обстрілювати Есманську громаду мінометів. Також вони випустили 4 ракети з літака. У громаді є суттєві руйнування. Подробиці нададуть пізніше.

15 липня мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати за місто на вихідні дні, якщо є така можливість.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb