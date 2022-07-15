Про це мер Сум Олександр Лисенко сказав у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

"Тепер, друзі, про безпеку. Я хотів би усім нам порадити провести уважно, дисципліновано, у безпеці вихідні дні. За можливості, можна провести їх десь за містом, якщо у когось є таке бажання і можливості", - сказав Лисенко.

Тим хто залишиться у місті Лисенко радить менше відвідувати людні місця і подумати про свою безпеку.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb