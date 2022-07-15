Мер Сум закликав жителів за можливості поїхати з міста на вихідні
Мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати за місто на вихідні дні, якщо є така можливість
Про це мер Сум Олександр Лисенко сказав у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.
"Тепер, друзі, про безпеку. Я хотів би усім нам порадити провести уважно, дисципліновано, у безпеці вихідні дні. За можливості, можна провести їх десь за містом, якщо у когось є таке бажання і можливості", - сказав Лисенко.
Тим хто залишиться у місті Лисенко радить менше відвідувати людні місця і подумати про свою безпеку.
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