Росія обстріляла 7 громад Сумщини
За день, 16 липня, від російських обстрілів постраждали 7 громад Сумської області
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Від російських обстрілів постраждали Глухівська, Есманська, Новослобідська, Шалигінська, Білопільська, Хотинська і Краснопільська громади.
Глухівська громада
Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. 28 вибухів.
Есманська громада
О 9 ранку продовжився обстріл громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії. З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.
Новослобідська громада
Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню - 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.
О 18:30 росіяни двічі обстрілювали громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.
Шалигінська громада
О 8:30 був артприльот по Шалигинській громаді. О 14:30 ворог вгатив по Шалигінській громаді - 22 постріли зі ствольної артилерії.
Білопільська громада
Майже о 13:00 росіяни вдарили по трьох населених пунктах громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.
Хотинська громада
О 19:00 у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.
Краснопільська громада
О 19:30 був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.
- 15 липня мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати за місто на вихідні дні, якщо є така можливість.
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