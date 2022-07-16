Росія обстріляла 7 громад Сумщини

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждали Глухівська, Есманська, Новослобідська, Шалигінська, Білопільська, Хотинська і Краснопільська громади.

Глухівська громада

Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. 28 вибухів.

Есманська громада

О 9 ранку продовжився обстріл громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії. З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.

Новослобідська громада

Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню - 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач.

О 18:30 росіяни двічі обстрілювали громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

Шалигінська громада

О 8:30 був артприльот по Шалигинській громаді. О 14:30 ворог вгатив по Шалигінській громаді - 22 постріли зі ствольної артилерії.

Білопільська громада

Майже о 13:00 росіяни вдарили по трьох населених пунктах громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

Хотинська громада

О 19:00 у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.

Краснопільська громада

О 19:30 був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.

15 липня мер Сум Олександр Лисенко порадив жителям виїхати за місто на вихідні дні, якщо є така можливість.

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