English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Росія обстріляла 7 громад Сумщини

Росія обстріляла 7 громад Сумщини

16 липня, 2022 субота
22:59
війна з Росією Сумщина обстріли

За день, 16 липня, від російських обстрілів постраждали 7 громад Сумської області

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від російських обстрілів постраждали Глухівська, Есманська, Новослобідська, Шалигінська, Білопільська, Хотинська і Краснопільська громади.

Глухівська громада

Майже з 9 ранку росіяни вдарили з реактивних систем залпового вогню по Глухівській міській громаді. 28 вибухів.

Есманська громада

О 9 ранку продовжився обстріл громади, 5 пострілів зі ствольної артилерії. З 10 до 11 ранку тривав обстріл Есманьської громади зі ствольної артилерії, понад 15 прильотів.

Новослобідська громада

Після 9 ранку росіяни відкрили вогонь із реактивних систем залпового вогню - 27 прильотів. Пошкоджені цивільні господарства, будівлі, лінію електропередач. 

О 18:30 росіяни двічі обстрілювали громаду з реактивної артилерії, 14 прильотів.

Шалигінська громада

О 8:30 був артприльот по Шалигинській громаді. О 14:30 ворог вгатив по Шалигінській громаді - 22 постріли зі ствольної артилерії.

Білопільська громада

Майже о 13:00 росіяни вдарили по трьох населених пунктах громади, майже два десятки прильотів зі ствольної артилерії.

Хотинська громада

О 19:00 у Хотінській та Шалигінській громадах ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ситуація повторилася після дев'ятої години.

Краснопільська громада

О 19:30 був мінометний обстріл на Краснопільщині, понад 10 прильотів.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Сумщина
Читайте також:
Дональд Трамп
16 липня, 2022 субота
Фукуяма попередив Україну про загрози, які несе повернення Трампа до Білого дому
окупанти
15 липня, 2022 п'ятниця
Окупанти готують новий масштабний наступ: ISW сказав, де чекати боїв
Микола Княжицький
Автор Павел Смоленський
15 липня, 2022 п'ятниця
Княжицький: Зеленський не розуміє до кінця, що Україна однаковою мірою належить як владі, так і опозиції
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.98
    Купівля 35.98
    Продаж 36.8
  • EUR
    Купівля 35.79
    Продаж 36.85
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
16 липня
23:23
ЗСУ знищили мінібазу окупантів на Донеччині та склад на Луганщині
23:04
Ексклюзив
Ілля Пономарьов
Фашизм треба буде знищувати на території Росії, - російський опозиціонер Пономарьов
22:53
Російське посольство. Київ
Співробітники посольства Росії щоп'ятниці відвідували верхівку церкви Московського патріархату в Україні, - професор релігієзнавства
22:36
Затримання Олега Кулініча
Затримано ексначальника СБУ в Криму, - ЗМІ
22:30
Ексклюзив
Раміс Юнус
Все робиться для того, аби обійми Росії та Ірану ставали тепліші, - політолог Юнус
22:21
На фото Володимир Зеленський
"Нам потрібен емоційний суверенітет": Зеленський щодо фейку про "масований російський удар"
21:52
Нові фейки російської пропаганди
Україна перекинула HIMARS у Суми та пришвидшила мобілізацію. ЦПД спростував нові фейки РФ
21:47
Мітинги під гаслом "Russia is a terrorist state" пройдуть у 47 містах світу
21:42
Ексклюзив
Війна з Росією
У вересні можливий пік бойових подій, Росія може оголосити війну і мобілізацію, - командир підрозділу "Стугна" Лінько
21:37
Оновлено
На фото лікар та поліцейський допомагають пораненій людині
Росіяни двічі вдарили "іскандерами" по Покровську: пошкоджено 27 будинків, є загиблі
20:54
На фото люди, яких евакуювали
З території Святогірської Лаври евакуювали групу цивільних, на місці залишились близько 600 людей
20:46
Ексклюзив
MLRS M270
НАТО має посилити підтримку, щоб до осені ЗСУ звільнили Запорізьку й Херсонську області, - польський генерал Скшипчак
20:29
нафта
Саудівська Аравія зобов'язалася збільшити видобуток нафти на 50%
20:21
на фото: Оксана Наконечна, травмотерапевтка
Близько 60% українців матимуть депресії й інші психічні розлади внаслідок війни, - травматерапевтка Наконечна
20:07
Оновлено
Наслідки обстрілу Вінниці
Рятувальники завершили розбирати завали після обстрілів у Вінниці, 24 людини загинуло
19:59
Предстоятелі УПЦ (МП) Онуфрій та ПЦУ Епіфаній. Між ними - предстоятель УГКЦ Святослав
Окремі чиновники й правоохоронці блокують вихід парафій з Московського патріархату. Заява ПЦУ
19:47
пожежі у Франції
У Франції та Іспанії продовжують вирувати лісові пожежі, тисячі людей евакуйовано
19:23
Ворожий бомбардувальник Ту-95МС з крилатими ракетами Х-101
Росіяни з району Каспійського моря випустили по Україні шість ракет: чотири збила ППО, дві влучили по Черкащині
19:12
Ексклюзив
Олег Синютка
Українці вимагають плюралізму думок, - нардеп Синютка про необхідність повернення Еспресо у цифрове мовлення
19:12
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Лукашенко мріє про лаври румунського короля Міхая, - Піонтковський
19:09
Окупанти перегруповують підрозділи на Слобожанському напрямку і планують наступ, - Генштаб ЗСУ
19:00
10 найкривавіших терактів країни-окупанта
Росія – терорист: 10 найкривавіших терактів країни-окупанта
18:55
На фото Збройні сили України
Збройні сили України відбили ворожі атаки на Донеччині та не дали встановити контроль над Вуглегірською ТЕС, - Генштаб
18:52
Кремль запустив у Німеччині інформаційну спецоперацію проти України
18:41
Ексклюзив
Микола Княжицький
У нас немає проблем з угорською меншиною, але є проблема з урядом Угорщини, який намагається сподобатися Путіну, - Княжицький
18:38
Ексклюзив
росія солдат
Росіяни бояться атаки на Харківщині, щоб ЗСУ випадково не перейшли кордон з Росією, - польський генерал Скшипчак
18:25
Росіяни вдарили по агрокомплексу на Черкащині
18:05
Джо Байден
США виділять $1 млрд на продовольчу безпеку в Північній Африці та Близькому Сході, - Reuters
17:57
Ексклюзив
На фото Збройні сили України
ЗСУ просуваються на Херсонському напрямку, - керівник пресцентру ОК "Південь" Гуменюк
17:49
Ексклюзив
Піонтковський
Сьогодні друга проміжна капітуляція Росії, - політолог Піонтковський
17:48
Засуджена на 5 років жителька Івана-Франківська була помічницею херсонського колаборанта Стремоусова
17:47
Міністерство освіти та науки України
Держава погасить заборгованості для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій
17:43
суд гаага
Суд над Росією за геноцид українців почнеться у Гаазі в жовтні
17:30
Ексклюзив
ЗСУ провели шедевральну операцію на Донбасі, коли відтягли всі сили РФ й били їх, - польський генерал Скшипчак
17:19
МН17
ЄС у річницю збиття MH17 закликає притягнути винних до відповідальності
17:15
На фото пожежа внаслідок російського обстрілу
Внаслідок ракетного обстрілу Одеси поранено чоловіка
16:57
Ексклюзив
Україна росія війна
Українські лікарі виступили проти участі Росії на конгресі міжнародної наукової спільноти у Відні, - лікар-рентгенолог Гаврилюк
16:47
Німеччина уряд
Прокуратура Німеччини розслідує витік секретної інформації про злочини у Бучі
16:46
Основні версії усіх сайтів і комп'ютерних програм відтепер будуть україномовними
16:44
Мік Джаггер з українськими хористами
The Rolling Stones заспівали з українськими хорами "Вогник" та "Дзвіночок" у Відні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV